انطلاق اجتماعات "الأنوكا" فى مصر بحضور وزير الرياضة ورئيس الأولمبية

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات "الأنوكا" فى مصر بحضور وزير الرياضة ورئيس الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" والذى تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية حتى الأربعاء المقبل.
حضر اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللذان حرصا على الترحيب بجميع الضيوف وتواجدهم في مصر خلال الفترة الحالية والتأكيد على أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفعاليات الأفريقية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.
وتستضيف مصر اجتماعات الأنوكا والتي انطلقت اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي يعقبه إجتماع الجمعية العمومية والذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء والذي يشهد إقامة انتخابات مجلس إدارة الأنوكا للدورة القادمة ومناقشة تنظيم الدورات الأفريقية للشباب والكبار خلال السنوات القادمة.
ويترأس اجتماعات الأنوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.
وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة افريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل انجاح كافة الفاعليات الرياضية التي تقام بشكل يليق بإسم ومكانة مصر.
وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الافريقية في مصر وقدراتها وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.
وأوضح المهندس هشام حطب ، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماعات انوكا يؤكد حرص ودعم الدولة المصرية لكل الأحداث الرياضية والقارية والعالمية والاقليمية وأن هدف وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية هو التعاون والتواصل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية .
إجتماع الأنوكا
إجتماع الأنوكا 2
إجتماع الأنوكا 3