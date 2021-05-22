شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات "الأنوكا" فى مصر بحضور وزير الرياضة ورئيس الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" والذى تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية حتى الأربعاء المقبل.

حضر اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللذان حرصا على الترحيب بجميع الضيوف وتواجدهم في مصر خلال الفترة الحالية والتأكيد على أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفعاليات الأفريقية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

وتستضيف مصر اجتماعات الأنوكا والتي انطلقت اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي يعقبه إجتماع الجمعية العمومية والذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء والذي يشهد إقامة انتخابات مجلس إدارة الأنوكا للدورة القادمة ومناقشة تنظيم الدورات الأفريقية للشباب والكبار خلال السنوات القادمة.

ويترأس اجتماعات الأنوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.

وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة افريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل انجاح كافة الفاعليات الرياضية التي تقام بشكل يليق بإسم ومكانة مصر.

وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الافريقية في مصر وقدراتها وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.

وأوضح المهندس هشام حطب ، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماعات انوكا يؤكد حرص ودعم الدولة المصرية لكل الأحداث الرياضية والقارية والعالمية والاقليمية وأن هدف وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية هو التعاون والتواصل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية .