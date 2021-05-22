شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف آخر مستجدات حالة كريم نيدفيد وموعد عودته للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن حاله كريم نيدفيد لاعب الفريق مطمئنة، بعد مشاركته فى جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أبوعبلة إن نيدفيد سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه فى المران الجماعى بعد العودة من قطر، مؤكداً أن نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادى خلال تواجد الفريق فى جنوب أفريقيا وقطر.

وكان نيدفيد قد أنهى برنامجه العلاجى والتأهيلى بعد تعرضه لإصابة فى الركبة أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.



ويلتقي الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبى فى إياب الدور ربع النهائى أبطال أفريقيا.