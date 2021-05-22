شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمصطفى شوبير حارس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مسحة كورونا التى خضع لها مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى سلبية، لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه خلال الأيام الأخيرة، ليقترب من الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر الذى يخوض مواجهة صعبة مع صن داونز الجنوب أفريقى اليوم، السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب أفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر فى موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»؛ استعداداً لمباراة كأس السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى قطر.

وقال الدكتور أبو عبلة، إن الملف يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناءً على طلب الاتحاد الأفريقى قبل خوض مباراة السوبر.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا إلى قطر غدا، الأحد، على أن يتخلل رحلة الفريق ترانزيت فى أسوان للتزود بالوقود.

ويخوض الأهلى فى الثالثة عصر اليوم مباراة مهمة ومرتقبة أمام صن داونز بجنوب إفريقيا على استاد لوكاس موريبى وذلك فى إياب الدور الربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلى عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز؛ لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائى للبطولة واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة فى أفريقيا.