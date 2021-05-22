شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على مفاجأة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، إجراء عدة تغييرات فى مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرغب موسيمانى فى الدفع بالثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون فى خط الدفاع، فيما سيلعب عمرو السولية وديانج فى خط الوسط، وأيمن أشرف للجبهة اليسرى، ومحمد هانى ظهيراً أيمن، ومحمد مجدى قفشة صانع ألعاب، وطاهر محمد طاهر فى الجناح الأيسر، على أن يقود محمد شريف هجوم الأهلى فى المباراة.

ويخوض فريق الأهلى تحدياً قوياً وصعباً عندما يلتقى صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال، فى مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذى يسعى لتأمين نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واستعد الأهلى جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب أفريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التى ستقام فيها المباراة، علما بأنها ستقام فى الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفنى واللاعبون أن تكون الأجواء حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس فى جنوب أفريقيا منذ أن حطت أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرات فنية مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق لعب شوط أول فى القاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز فى شوط المباراة الثانى بجنوب أفريقيا، وعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة الذهاب حتى لا تتكرر فى موقعة اليوم.

ووضع موسيمانى خطة مباراة فريقه ضد صن داونز من أجل إفساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب أفريقى وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم فى رتم المباراة، لاسيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب أفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيمانى لاعبى الأهلى بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبى صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب أفريقيا فى الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

فى المقابل، يسعى فريق صن داونز لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الأهلى وتقوم خطة مانجوبا مونجيثى المدير الفنى لبطل جنوب أفريقيا على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلي، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم وتقليل الأخطاء التى ارتكبوها فى مباراة الذهاب بالقاهرة وضرورة نقل الكرة السريع واستغلال المساحات الموجودة فى ظهر لاعبى الأهلي.

وحث مونحيثى لاعبيه على ضرورة التحلى بالهدوء وعدم الاستعجال فى إنهاء الهجمة أو التوتر حال تأخر تسجيل هدف التقدم، مؤكدا لهم على أنهم فريق كبير وقادر على قلب النتيجة على الأهلى وإحراز ثلاثة أهداف فى المباراة، شريطة أن يلعبوا بروح قتالية وأن يستغلوا الأخطاء التى يولدها الضغط المتواصل على لاعبى الأهلى والاستفادة من إقامة المباراة على ملعبهم، وضرورة استغلال السرعات الموجودة فى صفوف صن داونز والمساحات التى تتاح لهم خلال المباراة.