شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يُجرى مسحة كورونا دون "كمامة" قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على إنستجرام فيديو يظهر فيه محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال إجرائه مسحة كورونا، وظهر فى الفيديو لا يرتدى الكمامة لحظة التوجه لإجراء المسحة.
صفحة الأهلى الرسمية على إنستجرام نشرت مقطع فيديو قصير ظهر خلاله كهربا أثناء تواجده أمام غرفة إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا فى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز، وظهر أحد أعضاء الفريق الطبى يطلب من كهربا ارتداء الكمامة.
واللافت للنظر أن محمود كهربا يريد الدخول للغرفة دون ارتداء كمامة للحفاظ على نفسه من الإصابة بفيرس كورونا، وهو ما دفع أحد المسئولين للتحدث مع اللاعب ومطالبته بارتداء الكمامة.
ويسعى الأهلى لتأمين نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين لحسم الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
فيما يطمح الأهلى فى إيقاف مفاجآت حلم الفريق الجنوب أفريقى الذى يسعى لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الأهلى.
كما يسعى المارد الأحمر لمواصلة التفوق على فرق جنوب أفريقيا، حيث واجه الأهلى فرق جنوب أفريقيا فى 24 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، حيث استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى12 مباراة وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات..بينما حققت فرق جنوب أفريقيا الفوز فى 6 مباريات.