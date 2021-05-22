شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يُجرى مسحة كورونا دون "كمامة" قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على إنستجرام فيديو يظهر فيه محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال إجرائه مسحة كورونا، وظهر فى الفيديو لا يرتدى الكمامة لحظة التوجه لإجراء المسحة.

صفحة الأهلى الرسمية على إنستجرام نشرت مقطع فيديو قصير ظهر خلاله كهربا أثناء تواجده أمام غرفة إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا فى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز، وظهر أحد أعضاء الفريق الطبى يطلب من كهربا ارتداء الكمامة.

واللافت للنظر أن محمود كهربا يريد الدخول للغرفة دون ارتداء كمامة للحفاظ على نفسه من الإصابة بفيرس كورونا، وهو ما دفع أحد المسئولين للتحدث مع اللاعب ومطالبته بارتداء الكمامة.

وتترقب الجماهير الحمراء لقاء التحدى بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المحدد له الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال .