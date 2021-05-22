شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سيكازوى حكم مباراة الأهلى وصن داونز فى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الحكم الزامبى جانى سيكازوى فى مواجهة جديدة للنادى الأهلى، عندما يدير لقاء المارد الأحمر أمام صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى يقام فى الثالثة عصر اليوم .

ويخوض فريق الأهلى تحديا قويا وصعبا عندما يلتقى صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال، فى مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذى يسعى لتأمين نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

نرصد أهم المعلومات عن الزامبى سيكازوى ..

- مواليد 1979ويبلغ من العمر 42 عاما .

- يعمل مدرسا بعيدا عن الملاعب

- حصل على الشارة الدولية عام 2010

- 10 مباريات أدارها فى نهائيات كأس أمم أفريقيا

- أدار للاهلى 5 مباريات افريقية انتهت 4 بفوز الاهلى وواحدة بالتعادل.

- 5 مباريات أدارها سيكازوى للزمالك، حقق الفوز فى 3 والخسارة واحدة والتعادل فى مثلها .

- 5 مواجهات أدارها للمنتخب حقق الفراعنة الفوز فى اثنان و الخسارة فى مثلها والتعادل فى واحدة

- تم اتهامه فى أخطاء خلال مباراة الترجى وأول أغسطس عام 2018

-- تم إيقافه 4 أشهر ومنعه من أى نشاط رياضى لتحيزه لبطل تونس .

- عاد لإدارة المباريات مارس 2019.