شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يصرف النظر عن معسكر أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن صرف النظر عن دخول ثنائى المنتخب عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق معسكرا فى أذربيجان خلال شهر يونيو المقبل، بعد الاستقرار على دخول اللاعبين معسكراً فى إسبانيا استعداداً لأولمبياد طوكيو.

وقال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد خاطب كلا من أذربيجان وأوزبكستان وإسبانيا، إلا أنه تم الاتفاق مع الأخير الذى وافق على استضافة الفراعنة.

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة إلى بدء خطوات الحصول على تأشيرة إسبانيا لمشاركة الثنائى عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق فى معسكر مغلق خلال الفترة من 10 و حتى 30 يونيو القادم استعدادا لأولمبياد طوكيو .

وأكد غنيم أن دعوة المشاركة بالفعل وصلت للاتحاد ويتبقى السعى فى الحصول على التأشيرات الخاصة بالسفر.

ونجح الثنائى عرابى ورزق فى الحصول على ذهبيتين فى بطولة ليتوانيا الدولية التى أقيمت مؤخرا فى إطار الإستعداد لطوكيو أيضا .

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم وقتها ، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن.