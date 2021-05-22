شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. ضياء السيد يكشف سر تغيير مركزه فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى ضياء السيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق سيراميكا، كواليس وأسراره في مباريات القمة حينما كان يشارك مع الأهلي أمام الزمالك.

وقال ضياء السيد في تصريحات سابقة: لا أنسى إحدى مبارياتي أمام الزمالك والتي جاءت بعد أربعة أيام من نهائي أفريقيا.. وأصُيب مدحت رمضان قبل مباراة الزمالك، وأضطررت للمشاركة في مركز الباك اليمين، وكان الوقف صعب عليا فليس من السهل على أي لاعب تغيير مركزه في مباراة كبرى كمباراة الزمالك.

وتابع ضياء السيد، طلبت من مدرب الأهلي وقتها عدم اللعب في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى أمام الزمالك ووافق المدرب خاصة بعد تأكد جاهزية مدحت رمضان لكن الأخير أُصيب بعد 6 دقائق من بداية المباراة لأشارك مكانه مرة أخرى.

وشدد ضياء السيد على انه أدى مباراة قوية ونجح خلالها في إيقاف خطورة طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، وفاز الأهلي في هذه المباراة بهدف علاء ميهوب .