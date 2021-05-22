مصدر لمصراوي: ميدو مرشح لمنصب رئيس قطاع الكرة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول أن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، مرشح لمنصب رئيس قطاع الكرة في النادي، حال تم تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي.

وكان مصدر قد صرح في وقت سابق ليلا الخليج 365، أن وزارة الرياضة تستعد للإعلان عن تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن هناك اتصالات تمت مع أحمد حسام "ميدو" من أجل تولي منصب رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك مع اللجنة الجديدة.

وأشار المصدر، أن ميدو لم يحسم موقفه بشكل نهائي سواء بالموافقة على الأمر من عدمه، وهو حالياً في مرحلة التفكير في كل الأمور المتعلقة بالمنصب الجديد.

وتابع المصدر، أن عدد من المرشحين لتولي المسؤولية في لجنة الزمالك الجديدة تواصلوا بالفعل مع ميدو بشأن هذا الأمر، لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي.

وشهدت الفترة الماضية تضارباً في تصريحات أعضاء لجنة الزمالك الحالية برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بعد تصريحات إبراهيم عبدالله عضو اللجنة بتقديم الاستقالة؟، ونفي هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة هذا الأمر.

وتواجدت اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك في مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي فاز بها الزمالك 2-1 في الدوري.

