تقارير: ميسي حسم قراره بشأن الاستمرار مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير إعلامية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قرر الاستمرار في النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

ويبقى مستقبل ميسي مع برشلونة غامضاً حتى هذه اللحظة، في ظل عدم حسم اللاعب الأرجنتيني لموقفه مع النادي الكتالوني بشكل رسمي.

ووفقاً لأشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورتس الإخبارية، فإن ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي الكتالوني.

وأكد مراسل بي إن سبورتس، أن علاقة ميسي مع النادي الكتالوني ستظل متواصلة.

وكان ميسي يرغب في الرحيل عن البلوجرانا في بداية الموسم الحالي، وأخطر إدارة الفريق في أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.

جدير بالذكر أن عقد البرغوث الأرجنتيني ينتهي مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري.