رسمياً.. الأهلي يطالب بتنفيذ اللوائح بشأن لاعبي الزمالك الموقوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسل النادي الأهلي، خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين في المباريات، وطالب بتنفيذ اللوائح.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق إن إدارة الأهلي تدرس اللوائح لمعرفة موقف اللاعبين الموقوفين، مضيفاً :"شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين للموسم الحالي تنص على أن اللاعب الموقوف يخضع للإيقاف في نفس المسابقة الموقف بها، ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من المراحل السنية إلا بعد انتهاء إيقافه".

وشارك سيف فاروق جعفر بديلاً في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي إنتهت بفوز الزمالك 2-1.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك في وقت سابق، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من اليوم الخميس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، أن إيقاف الخماسي قد انتهى بالفعل.

وجاء خطاب الأهلي على النحو التالي:



أرسل النادي الأهلي صباح اليوم مـذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة. وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وأكد النادي الأهلي على تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد ٩٩، ثمانية مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١.وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد..

وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.. ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه.

فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».. وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري٩٩،هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته.

ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها..

وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات..

وأشار النادي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.