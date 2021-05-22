النجوم: لا جديد بشأن كريم فؤاد.. عقوبات أخرى قد تطول الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إنه بناءً على حديث وكيل اللاعب كريم فؤاد معه فهناك أحاديث من مسؤولي الأهلي معه.

ويلعب كريم فؤاد على سبيل الإعارة من نادي النجوم بصفوف إنبي خلال الموسم الجاري مع وجود بند في عقده بحق إنبي في الشراء حال تفعيل البند.

وأضاف الطويل، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت اليوم السبت:"أخبرت وكيل اللاعب بأن لكل وقت آذان سواء للحديث مع الأهلي أو الأندية الأخرى وتبقى أسبوعًا ونرى هل سيُفعل إنبي البند أم لا".

واسترسل رئيس نادي النجوم:"الاتصالات بيننا وبين إنبي لم تنقطع وليس فقط بسبب كريم فؤاد فهناك أكثر من لاعب وأعتقد أن جلسة ستكون خلال الأسبوع الجاري للحديث عن استفادة جميه الأطراف".

وتطرق الطويلة خلال تصريحاته على العقوبة الموقع على الإسماعيلي بسبب أزمة لاعبهم إبراهيم حسن، قائلاً:"مازلنا (محلك سر) وأنبه الناس إلى أن الاتحاد الدولي حين يعطي حكماً يعطي مهلة بعده 30 يومًا لكي يتحرك النادِ وبعدها لا يعود الخصم حال لم يتم الحل وتقدمنا بأسبوع بطلب آخر لحفظ حقنا".

وأتم رئيس نادي النجوم:"أخطأت في حقنا ولكنني لست نادمًا فلم أوقف قيد الإسماعيلي خلال في الشتاء بسبب جماهير الإسماعيلي بعد نصيحة بشكل ودي من أحمدمجاهد رئيس اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة وهناك عقوبات تدريجية مثل خصم 6 نقاط التي من المحتمل صدورها خلال شهر وكذلك المنع من القيدفي الصيف فهل الإسماعيلي سيقدر على ذلك".