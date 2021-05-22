مجاهد يكشف حقيقة رفض ليفربول مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن نادي ليفربول الإنجليزي، لم يرسل بعد أي خطاب بشأن موقفه من مشاركة محمد صلاح، في الأولمبياد.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب ليفربول بكل التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الأولمبي وطلب انضمام صلاح للقائمة والمشاركة في طوكيو 2020، يوليو المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" " قمنا بمخاطبة نادي ليفربول وننتظر منهم الرد والتنسيق بشأن موقف محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد".

وتابع "بمجرد وصول القرار النهائي من ليفربول، سيتم الإعلان عن الأمر".

واستمر "الأولمبياد خارج الأجندة الدولية، وبالتالي مشاركة أي لاعب محترف فيها لابد من موافقة ناديه".

واختتم "نتمنى عدم رفض ليفربول، ولم نتلق أي رد من النادي الإنجليزي بعد".

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة تتكون من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.