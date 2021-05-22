مجاهد يرد.. هل يقف اتحاد الكرة ضد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعجب أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مما يثار حول وقوفه ضد نادي الزمالك والتعنت ضده.

وكان خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك قد صرح من قبل بأن مجاهد هو مندوب الأهلي في اتحاد الكرة.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" رداً على سؤال هل يقف ضد فوز الزمالك بالدوري "كلام مرسل ولا أساس له من الصحة".

وتابع "الفترة الماضية أحياناً يكون هناك نقد من جماهير الزمالك، وكذلك نقد من جماهير الأهلي، والجماهير المختلفة نجد نقد منها، وهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة الشديدة لأول مرة منذ فترة، وتلاحق المباريات".

وشدد "لكن في النهاية، هناك حرص على أن يكون معيار العدالة واحد".

وأضاف "لا أعلم كيف جاءت تلك الفكرة أننا ضد الزمالك، الموضوع الوحيد الذي قتل بحثاً في الأيام الماضية هو مسألة بعض اللاعبين الشباب الذين تم إيقافهم من قبل لجنة الانضباط".

واستمر "انتهى إيقاف 5 لاعبين من شباب الزمالك ويحق لهم المشاركة بشكل طبيعي، انتهى إيقافهم بالفعل، كان هناك لغط بشأن تظلم إمام عاشور والتصريحات التي خرجت من المسؤولين هو ما جعل البعض يشعر بأن هناك أزمة".

واختتم "الزمالك طلب حكام أجانب، وأيضاً طلب الأهلي نفس الأمر للقمة، كان هناك تخوف، لكن في النهاية القمة كانت بحكام مصريين".