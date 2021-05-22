عبدالحفيظ: حمدي فتحي جاهز 100%.. ومعلول يعود بعد مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، جاهزية حمدي فتحي، لاعب وسط فريقه بنسبة تصل إلى 100% بعد المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية، بينما سيكون علي معلول، متواجدًا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صن داونز.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه سيخوض مباراته أمام صنداونز بكل جدية وعزيمة؛ للتأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

ويحل الأهلي ضيفًا في الثالثة من عصر اليوم السبت على نظيره صنداونز ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز ذهابًا بهدفين نظيفين.

وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم، إلى أن تركيز لاعبي الأهلي منصب بشكل كامل في مباراة صن داونز، ولا مجال للحديث عن مباراة نهضة بركان؛ مضيفاً:"المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم اثنين؛ لتحقيق هدفك الأول، وهو حسم التأهل الإفريقي وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا".

وأتم مدير الكرة أن الأهلي، تصريحاته بالتشديد على أن الأهلي يعيش في حالة من التركيز الشديد منذ وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة اليوم.