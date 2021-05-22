الأهلي يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، برنامج الفريق اليوم السبت، وذلك قبل مباراة صنداونز الجنوب أفريقي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة وحاسمة أمام صنداونز بطل جنوب إفريقيا، في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتناول فريق الأهلي وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحا ثم تجري البعثة مسحة طبية في العاشرة والنصف؛ استعدادا للسفر إلى قطر لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي.

وفي الحادية عشرة تناول اللاعبون وجبة الغداء، ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف، فيما يتحرك الفريق إلى استاد لوكاس موريبي في الواحدة ظهرا.

ويبعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا ما يقرب من نصف الساعة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، وحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.