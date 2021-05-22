هاني أبوريدة يشيد بمقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أشاد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمقترح التي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من إقامته كل 4 أعوام.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافقت على اقتراح تقدم به الاتحاد السعودي، بدراسة إمكانية إقامة كأس العالم مرة كل عامين بدلا من أربع أعوام.

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر برنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "أريد تحية ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على المقترح السعودي بإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة، وهذا المقترح يتم التفكير فيه منذ أكثر من 20 سنة وفي الفترة التي كان يرأس جوزيف بلاتر فيفا بها".

وأضاف: "اليوم هناك 166 صوت وهذا إنجاز كبير، وتستاهل السعودية على الإنجاز الكبير الذي قدمته، وهناك تقدير كبير من الدول كلها التي صوتت بالإيجاب، وبالنسبة لي فإن السعودية كانت بعيدة عن المحافل الدولية، ولكن يجب إعطاء الحق لأصحابه في الفترة التي تواجد به تركي آل الشيخ وبدأ يتحرك بعلاقاته الدولية، ثم بعده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وغير مقبول إطلاقا إن السعودية بحجمها الكبير أن تكون بعيدة خلال الـ20 سنة الماضية، أنا سعيد جدا بالتقارب ويجب أن أشيد به".

وواصل أبو ريدة: "الدنيا تتغير بسرعة، ومن كان يتصور أن التغييرات التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وعدد القوانين الجديدة في مجال كرة القدم أن يتم القبول بهذه التغييرات سريعا من الاتحاد الدولي وأيضا دخول التكنولوجيا في كرة القدم".

واختتم عضو اللجنة التنفيذية بفيفا: "هذا التطور السريع يجعلنا نعيد تفكيرنا وحساباتنا، وهناك جزء اقتصادي كبير جدا في هذا الموضوع وستعود بالنفع على الاتحادات والمنتخبات الصغيرة، وأعتقد أن زيادة العدد سيكون له تأثير إيجابي، وكل هذه الأمور ستدرس في الاتحاد الدولي، والأجيال الجديدة تفكر بشكل مختلف وبصورة مختلفة عن الناس القديمة في هذه المسألة".