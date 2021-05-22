بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا (الاياب)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا (الاياب)، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يستقبل فريق الترجي نظيره شباب بلوزداد في ملعب الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، في مباراة نارية ومرتقبة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتبدو مباراة الترجي وشباب بلوزداد خارج التوقعات، رغم أن الفريق الجزائري وضع قدمًا في نصف النهائي، بالفوز في مباراة الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، سجلها زكرياء دراوي وأمير سعيود.

ويتطلع فريق الترجي لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لتعويض خسارته في مباراة الذهاب وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بثنائية دون رد للدخول في وقت إضافي.

على الجهة المقابلة، يملك شباب بلوزداد فرصة ذهبية لتحقيق المفاجئة بإقصاء غول أفريقيا، نظرًا لإمتلاكه فرص متعددة، حيث يحتاج الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لحسم تأهله إلى الدور الموالي، أو حتى الخسارة بفارق هدفين ما عدا نتيجة (2-0).

وتنقل مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الترجي وشباب بلوزداد، الحكم الجامبي “باكاري جاساما”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

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