مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يواصل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة صن داونز، في اللقاء الذي يجمعهما، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي، بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

وفاز الأهلي على صن داونز بهدفين دون رد، سجلهما “طاهر طاهر، وصلاح محسن”، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب “الاهلي We السلام”.

وسيسعى الأهلي اليوم إلى تحقيق الفوز على صن داونز أو التعادل بأي نتيجة، أو على الأقل الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حسم تأهله إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وشدد مدرب الأهلي “بيتسو موسيماني”، على عدم تهاون لاعبيه، مذكرًا إياهم بريمونتادا ليفربول التاريخية على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

في المقابل، يتطلع نادي صن داونز إلى رد اعتباره بتحقيق الريمونتادا وإقصاء الأهلي لمواصلة رحلة البحث عن اللقب القاري الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه بموسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري.

ورغم إقرار مدرب صن داونز بصعوبة العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، إلا ان ظروف المواجهة قد تخدم الفريق الجنوب أفريقي، نظرًا لضعف مستوى لاعبي الأهلي في المباريات التي تقام في وقت الظهيرة.

وتنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع بشكل مجاني على قناة RTS2 السنغالية، على القمر الصناعي Eutelsat W1 اتجاه 10 شرقًا، بتردد 11900، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 بتصحيح 2/3.

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، 16:00 بتوقيت السعودية.

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