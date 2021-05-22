شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: ندمت لعدم طلب قميص رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بأنه نادم على عدم طلب قمصان من لاعبين واجههم في بداياته، معددًا من بينهم الظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة أوليه، قال ميسي: «أشعر بالندم لأنني في الماضي لم أطلب الحصول على قمصان من لاعبين واجهتهم حين كنت صغيرًا مثل رونالدو وروبرتو كارلوس».

وتابع: «هما لاعبان واجهتهما، والآن أقول لنفسي أتمنى لو كنت حصلت على ذلك القميص».

وتحدث البرغوث عن ضريبة الشهرة، مشيرًا إلى أنه «أحيانًا تريد أن تخرج دون أن يلاحظك أحد، وتذهب لأماكن بها الكثير من الناس أو مركز تسوق، لكن هذا أمر معقد».

ونوه: «لكن المشكلة لا تكمن في أن يتعرفوا عليك أو يطلبوا منك صورة وما إلى ذلك، لكن هناك لحظات تريد أن تكون فيها بعيدًا عن هذا الضغط».