شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز مباشر.. تعرف على القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسبق أن حقق الفريق الأحمر الفوز على صن داونز الجنوب في مباراة الذهاب بهدفين دون رد .

وفاز الأهلي على صن داونز بنتيجة 2-1 أحرزهما طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 وصلاح محسن في الدقيقة 90 من زمن المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

يواجه الأهلى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من عصر السبت الموافق 22 مايو الجاري .

شبكة قنوات بي إن سبورتس هى المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا وستقوم الشبكة بإذاعة اللقاء في المنطقة العربية وستنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4

ويسعى الأهلي لتكرار تفوقه على الفريق الجنوب إفريقيا بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ليصعد لدور نصف النهائي ويحافظ على بطولته التي يحمل لقبها.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتشكيل يضم كل من:

محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات (أكرم توفيق).

الهجوم: محمد شريف.

ويعتبر أكثر المراكز المحيرة بالنسبة للمدير الفني هو الجناح الأيمن، فالجنوب إفريقي يفاضل ما بين الدفع بحسين الشحات كجناح أيمن مع استغلال سرعته في المرتدات التي تشكل خطورة على دفاع صن داونز، أم اللعب بأجايي القادر على الاحتفاظ بالكرة وصناعة اللعب إضافة لقدرته على اللعب كمهاجم ثاني، أم الدفاع باكرم توفيق لإغلاق الجهة اليمني وسط الملعب وعدم ترك مساحات للاعبي صن داونز.

وعلى الأرجح سيكون حسين الشحات حاضرًا منذ بداية اللقاء للمساعده الدفاعية خاصة وأن الجنوب إفريقي يثق في اللاعب مع الاحتفاظ بأكرم وأجايي كحلول للشوط الثاني.