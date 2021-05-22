شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن داونز.. سجل مُبشر لموسيماني مع الأهلي خارج حدود مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره صن دوانز في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

واستطاع الأهلي حسم لقاء الذهاب في ملعبه لمصلحته بهدفين نظيفين واقترب من بلوغ نصف النهائي الأفريقي ومواجهة المنتصر من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى مدار ولاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خاض الأهلي 5 مباريات خارج حدود مصر على المستوى الأفريقي.

وتمكن الأهلي في قيادة موسيماني الانتصار في 3 مباريات والخسارة في واحدة والتعادل في أخرى.

أولى غزوات موسيماني الأفريقية مع الأهلي كانت بالفوز على الوداد المغربي بعقر داره بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية.

كما حقق الأهلي انتصارين خارج الحدود في النسخة الجارية على حساب كل من سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في ذهاب الدور الأول، ثم بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب بالكونغو في مرحلة المجموعات.

أما عن الخسارة الوحيدة خارج حدود مصر فكانت أمام سيمبا بتنزانيا بهدف دون رد في المجموعات، والتعادل في الدور ذاته من النسخة الجارية أمام المريخ السوداني بنتيجة 2/2.