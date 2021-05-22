شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف الموقف النهائي لمعلول من مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى بالنادي الأهلى، وجود حالة من التركيز الشديد في الفريق استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «عبدالحفيظ»، للموقع الرسمي للنادي : «هناك حالة من التركيز الشديد قبل اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي».

ورفض مدير الكرة بالأهلى الحديث عن مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي: «تركيز لاعبي الأهلي مُنْصَبّ بشكل كامل على مباراة صن داونز».

وأضاف: «لا مجال للحديث عن مباراة نهضة بركان لأن المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم اثنين».

وتابع: «حمدي فتحي جاهز بنسبة تصل إلى 100%، بعد المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية، أما علي معلول فسيكون متواجدًا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صن داونز».