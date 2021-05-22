شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم أم الشحات .. تشكيل الأهلي المُتوقَّع ومركز واحد صداع في رأس موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة مصيرية ومهمة تجمع الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثالثة عصرًا.

ويسعى الأهلي لتكرار تفوقه على الفريق الجنوب أفريقي، بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ليصعد إلى دور نصف النهائي ويحافظ على بطولته التي يحمل لقبها.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، بتشكيل يضم كلًا من:

محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف- بدر بانون- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج- عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات (أكرم توفيق).

الهجوم: محمد شريف.

ويُعتبر أكثر المراكز المحيرة بالنسبة للمدير الفني هو الجناح الأيمن، فالجنوب أفريقي يفاضل ما بين الدفع بحسين الشحات جناحًا أيمن، مع استغلال سرعته في المرتدات، التي تشكل خطورة على دفاع صن داونز، أم اللعب بـ«أجايي»، القادر على الاحتفاظ بالكرة وصناعة اللعب، إضافة إلى قدرته على اللعب مهاجمًا ثانيًا، أم الدفاع بأكرم توفيق لإغلاق الجهة اليمني وسط الملعب وعدم ترك مساحات للاعبي صن داونز.

وعلى الأرجح سيكون حسين الشحات حاضرًا منذ بداية اللقاء للمساعدة الدفاعية، خاصة أن الجنوب أفريقي يثق في اللاعب، مع الاحتفاظ بـ«أكرم» و«أجايي» كحلول للشوط الثاني.