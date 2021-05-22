شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة صن داونز اليوم فى دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الحمراء لقاء التحدى بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المحدد له الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال .

وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب، وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبى صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب أفريقيا فى الوصول إلى المرمى . ويحتاج الأهلى فى هذا اللقاء إلى: حسم الصعود إلى نصف النهائى

حسم الصعود إلى نصف النهائى يسعى الأهلى لتأمين نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين لحسم الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. إيقاف مفاجآت صن داونز إيقاف مفاجآت صن داونز فيما يطمح الأهلى فى إيقاف مفاجآت حلم الفريق الجنوب أفريقى الذى يسعى لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الأهلى.

مواصلة تفوق الأهلى على فرق جنوب أفريقيا

كما يسعى المارد الأحمر لمواصلة التفوق على فرق جنوب أفريقيا، حيث واجه الأهلى فرق جنوب أفريقيا فى 24 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، حيث استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى12 مباراة وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات..بينما حققت فرق جنوب أفريقيا الفوز فى 6 مباريات.