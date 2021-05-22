شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي vs صن داونز.. 10 معلومات قبل المواجهة العاشرة ببريتوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة على النسور الحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب إفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

ونستعرض 10 معلومات عن الأهلي وصن داونز قبل موقعة لوكاس موريبي:

القيمة السوقية: الأهلي 26.45 مليون يورو - صن داونز 18.98 مليون يورو

أغلى لاعب: محمد الشناوي بالأهلي 2.50 مليون يورو – تيمبا زواني بصن داونز 1.30 مليون يورو

مرات التتويج بالبطولة: الأهلي 9 مرات - صن داونز 1 مرة

تاريخ مواجهات الفريقين: 9 مرات

عدد مرات فوز الأهلي: 5 مرات

عدد مرات تعادل الفريقين: 3 مرات

عدد مرات فوز صن داونز: 1 مرة

أكبر نتيجة: فوز صن داونز على الأهلي بنتيجة 5 / 0 في 2019

المدير الفني للأهلي: بيتسو موسيماني

المدير الفني لصن داونز: مانجوبا مونجيثي

وكانت أولى مباراة جمعت بين الأهلى وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثه أهداف دون رد ليتوج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن دوانز مرة أخرى في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 ونجح الأهلى فى التعادل في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل منهما قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد ليصعد إلى دور المجموعات في نسخة دوري أبطال أفريقيا للعام 2007 البطولة التى خسرها الأهلى فى المباراة النهائية أمام فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1/3 بمجموع المباراتين.

وتجدد لقاء الأهلى وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد ليصعد صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 لكنه خسر أمام فريق الوداد المغربي الذي خسر نهائي ذلك العام أمام الترجى التونسي الذى حصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والرابعة فى تاريخه عام 2019.

واجه الأهلى صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى العام الماضى 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق ليصعد الى الدور نصف النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 1/3 فى البطولة التى توج بها الشياطين الحمر للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا فاز الأهلى على صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي 2021، ليصل إجمالي مواجهات الفريقين إلى فوز الأهلي في 5 مواجهات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة وتكاد تكون الهزيمة الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي بالبطولات الإفريقية.