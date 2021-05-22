شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة ختامية بالفيديو مع اللاعبين فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم قبل نصف ساعة من التحرك إلى استاد لوكاس موريبي؛ لخوض مباراة صن داونز، فى اياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحرص موسيمانى على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين منذ وصول بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا؛ للحديث بشكل مفصل عن مباراة صن داونز الحاسمة التى تقام فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وأكد موسيمانى، خلال محاضراته مع اللاعبين، أن مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد، لا تعنى شيئا فى كرة القدم، وعليهم التعامل فى مواجهة العودة اليوم، واللعب بقوة وبذل أقصى جهد خلالها، مع التركيز بشكل كامل طوال المباراة؛ من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائى فى البطولة، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دورى أبطال إفريقيا.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلى وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما فى 4 مناسبات جميعها فى الأدوار الإقصائية لدورى أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقى 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.