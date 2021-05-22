لاعبو الزمالك يتجمعون فى مقر النادى استعدادًا لرحلة السفر إلى الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تجمع لاعبى الفريق فى مقر النادى بميت عقبة، استعدادًا لرحلة السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعبى الفريق فى التجمع بمقر النادى، على أن تتحرك حافلة الفريق المتجهة إلى الإسكندرية ظهر اليوم، لاسيما وإن المدير الفنى اصطحب معه 24 لاعبًا.

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من..

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

وضم الجهاز الفني إمام عاشور للقائمة، نظراً لدخول الفريق معسكراً مغلقا قبل مواجهة المصري والإسماعيلي والجونة، حيث من المقرر أن يعود للمشاركة في المباريات عقب انتهاء مدة إيقافه.

الزمالك محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدف.