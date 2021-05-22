شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواجد إمام عاشور فى قائمة الزمالك لمباراة المصرى رغم استمرار إيقافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى قائمة الفريق التى ستسافر إلى الإسكندرية ظهر اليوم، السبت، لإقامة معسكر إعداد لمواجهة المصري البورسعيدي، المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم إستمرار إيقاف إمام عاشور، وعدم تمكنه من المشاركة فى مواجهة المصرى إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض ضم اللاعب للقائمة المسافرة إلى الإسكندرية.

وضم الجهاز الفني للزمالك إمام عاشور للقائمة، نظراً لدخول الفريق معسكراً مغلقا قبل مواجهة المصري والإسماعيلي والجونة، حيث من المقرر أن يعود للمشاركة في المباريات عقب انتهاء مدة إيقافه. ومازال موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع فريقه فى الدورى العام محل خلاف، حيث لم يتحدد بشكل نهائى حتى الآن موعد انتهاء إيقاف اللاعب بعد عقوبة تجميده 12 مباراة من قبل لجنة الإنضباط وتأييد القرار من جانب لجنة التظلمات. وسبق وأكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن عقوبة الايقاف الخاصة بإمام عاشور تنتهى عقب المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك بدورى 99، ما يعنى أن اللاعب من حقه المشاركة فى مباراة الإسماعيلى بكأس مصر يوم 27 مايو الجارى. وحصل الخليج 365 على نص لائحة اتحاد الكرة والتى تهدد عودة إمام عاشور أمام الاسماعيلى، خاصة فى حالة عدم إقامة المباراة الفاصة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 بعد اعلان النادى الأبيض عدم نيته فى خوض اللقاء بعد تسريح اللاعبين.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن " اللاعب الموقوف فى أية مسابقة سنية يطبق عليه الايقاف فى نفس مسابقته، فاذا انتقل الى مرحلة سنية أكبر ولا يزال موقوفا فانه يتم ايقافه فى المرحلة السنية الجديدة". ووفقا للائحة فإن عقوبة إيقاف إمام عاشور يجب أن تطبق عليه فى الدورى الممتاز وليس فى مسابقة دورى 99، بما يعنى أنه فى حالة عدم إقامة المباراة الفاصلة لا يكون من حق إمام عاشور المشاركة أمام الاسماعيلى، المقرر لها يوم الخميس المقبل فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الزمالك المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، في خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر، في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.