شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى القاهرة مساء اليوم السبت قادما من انجلترا بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي، واستكمال برنامجه العلاجي بالقاهرة قبل العودة لانجلترا مجددا خلال شهر يونيو المقبل .

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في اطار متابعة البرنامج العلاجي للاعب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني ونادي استون فيلا، وافق مسؤولو الاتحاد على طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب بإيفاد أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب مصطفى صدقي إلى لندن للإطلاع على البرنامج العلاجي للاعب والتأكد من الجدول الزمني للاعب، حيث اجتمع مع كل من طبيب النادي الإنجليزي واخصائي التأهيل به، كما التقى أيضا بالجراح الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه ، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لجميع لاعبي المنتخب.

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول،، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.