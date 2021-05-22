شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يرفض تقسيط غرامة الإسماعيلى بسبب "التجاهل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، مقترحاً من مسئولى الاسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 24 مليون جنيه، والخاصة بأزمة اللاعب ابراهيم حسن .

وحاول مسئولى الدارويش اقناع الطويلة بتقسيط المستحقات واللجوء للحلول الودية بين الطرفين إلا أن رئيس النجوم رفض الامر، مؤكداً أنه يشعر بتجاهل مسئولى الإسماعيلى للأزمة فى ظل قيامهم بالتواصل معه على فترات بعيدة .

ويرغب مسئولى الإسماعيلى فى اتباع الطرق الودية بجانب السير فى الشأن القانونى، حيث يجهز مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، مستندات أزمته مع نادى النجوم لتسليمها لنصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة الدارويش بتقديم تظلم للمحكمة الرياضية ضد عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الدراويش هذا الموسم، بسبب عدم سداد الإسماعيلى الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى النجوم بسبب بيع الدراويش إبراهيم حسن للزمالك دون الرجوع للنجوم.

وتسلم النادى الإسماعيلى الإخطار الرسمي بالعقوبة بعد 16 يوما، حيث أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة هذا القرار يوم 2 مايو الجارى.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعها يوم 2 مايو الماضى، قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا، فى المقابل، أرسل مجدى المتناوى المستشار القانونى لنادى النجوم خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم 6 نقاط أخرى من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن .

ويأتى قرار مجلس الإسماعيلى بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق النادى فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار.

ولا يعد هذا الملف هو الأول الذى ينجح نصر عزام فيه داخل الإسماعيلى، حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى، كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الإسماعيلى لدورى الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف باستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الأفريقى التونسى