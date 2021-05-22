شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يوضح موقف شكري نجيب من مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الطبى للإسماعيلى برنامجا تأهيليا مكثفا لشكرى نجيب، مهاجم الفريق وهدافه، من أجل سرعة تجهيزه لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة، الاثنين، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وتعرض شكري نجيب للإصابة في عضلة السمانة خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة والتى على إثرها تم استبداله.

وقال الدكتور هشام مصطفي، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، إن إصابة نجيب عبارة عن إجهاد في عضلة السمانة، ومن الوارد لحاقه بمواجهة المقاصة، وإنه سيخضع لاختبار طبي، الأحد، لتحديد مدي قدرته على المشاركة في المباراة.