شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد موعد مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي عند الثالثة عصرا مع نظيرة صن داونز الجنوب أفريقي، في جولة الإياب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين السبت الماضي، على ملعبه بالقاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية ليقام يوم 18 يونيو بين الفائز من مباراتي الأهلى وصن داونز مع الفائز من مباراة الترجي مع شباب بلوزداد الجزائرى والفائز من مباراة الوداد المغربي ومولودية الجزائر مع الفائز من مباراة سيمبا التنزانى وكايزر تشيفز.

ومن المتوقع أن يلتقي الأهلى مع شباب بلوزداد في حالة تجاوز صن داونز والترجي التونسي على أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة في القاهرة.

وكان الأهلى وشباب بلوزداد قد حققا الفوز فى مباراتي الذهاب بنتيجة واحدة بهدفين نظيفين على منافسهما.