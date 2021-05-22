شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بلا انتصارات على ملاعب جنوب أفريقيا.. هل يكسر العقدة أمام صن داونز؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بملعب الأخير، عصر اليوم السبت، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

وحسم الأهلي مباراة الذهاب في ملعبه بالقاهرة بثنائية نظيفة، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين مع التسجيل في شباك منافسه من أجل بلوغ نصف النهائي وانتظار الفائز من مواجهة الترجي وبلوزداد.

الأهلي سبق وأن خاض 12 مباراة على أراضي جنوب أفريقيا ولم يتذوق طعم الانتصار في أي مناسبة منهم.

وحقق الأهلي التعادل في 7 مناسبات على أرض جنوب أفريقيا وخسر في 5 مواجهات أخرى.

باكورة مباريات الأهلي في جنوب أفريقيا كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 1994 بجوهانسبورج وخسر الأحمر بهدف شهير سجله أيمن منصور في مرمى الحارس أحمد شوبير.

وتقابل الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير في 4 مناسبات نسخ 2001 و2007 و2018-2019 و2019-2020، وخسر في واحدة وتعادل في 3.

كما واجه الأهلي في جنوب أفريقيا فريق أورلاندو بيراتس 3 مرات منهم واحدة بالكونفدرالية 2015 وخسر المواجهة، ومباراتين بدوري الأبطال 2013 وحسم التعادل نتيجتهما.

وخسر الأهلي مباراته أمام بلاتنيوم ستارز في جنول أفريقيا بدوري الأبطال 2008 بنتيجة 2/1، كذلك أمام سوبر سبورت بهدف دون رد في 2011، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراتيه أمام كل من أياكس في نسخة 2005 وبيدفيست في 2017 بدوري الأبطال.