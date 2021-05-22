شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكلف مارسيلو بمهام خاصة أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي علي عقد جلسة خاصة مع حسين السيد " مارسيلو " الظهير الأيسر للفريق علي هامش تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة "الأثنين " علي ارض ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون للدوري.

وطالب حمد إبراهيم، حسين السيد، بعدم الاندفاع الهجومي في تلك المباراة والتحفظ في الواجبات الدفاعية لضرب خطة الجهاز الفني لمصر المقاصة وتفويت فرصة استغلال الجبهة اليسري للإسماعيلي في تلك المباراة وشن الهجمات من خلالها.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، علي تخفيف الجرعات التدريبية للاعبين بعدما اشتكوا من حالة الإرهاق خلال الفترة الأخيرة بسبب تلاحم المباريات

وادي الفريق تدريبات بدنية خفية تحت قيادة الجهاز الفنى المعاون ، قبل أن يشتمل على تدريبات الاستحواذ وبناء الهجمات، فيما خاض حراس المرمي تدريبات خاصة علي اللعب بالقدم وآخرى على التسديد والكرات العرضية.

.