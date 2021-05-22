شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يوضح لمسؤولي بيراميدز حقيقة صورة تيشرت الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرس هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز على التواصل مع رمضان صبحي لاعب الفريق، لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تغيير صورته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي.

وفقًا لمصدر داخل نادي بيراميدز فأن رمضان صبحي أكد لهاني سعيد أن الأهلي هو بيته الذي تربى بين جدرانه ولا يوجد ما يمنع أن أضع صورتي عليه، كما نفى وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي وتمسكه باستكمال المسيرة مع نادي بيراميدز.

وآثار استبدال رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، صورة البروفايل الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورته وهو يرتدي تيشرت النادي الأهلي، ناديه السابق جدلاً واسعاً علي مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتوصل لمدلول لتلك الصورة وهل ان رمضان صبحي، يحاول استجداء عطف جماهير الأهلي تمهيداً لمحاولة عودته للقلعة الحمراء مجدداً ام انها خطوة في طريق عودته لإرتداء الفانلة الحمراء فعلياً في الموسم المقبل بعدما تردد عن رحيله عن بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

وتتواجد بعثة بيراميدز في نيجريا استعداداً لمواجهة فريق انيمبا المقررة " الاحد " في إياب دور الربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.