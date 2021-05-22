تعرف على موعد مباراة الرجاء وأورلاندو بيراتس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يخوض فريق الرجاء المغربي مباراة حاسمة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.



وتقام المباراة ضمن مرحلة الإياب للدور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء يوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نتيجة تمنح أفضلية لصالح بطل المغرب.

من المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ويكفي الرجاء الفوز أو التعادل سلبيا ليضمن التأهل للمرحلة المقبلة، بينما يحتاج أورلاندو للانتصار أو التعادل بأكثر من هدف لضمان التأهل.