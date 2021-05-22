شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يخسر أمام المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر المنتخب الإماراتي لكرة الصالات أمام نظيره المغربي 1-5،الجمعة، في أولى مبارياته ضمن البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 30 مايو /أيار الجاري.

وسجل هدف الإمارات الوحيد عبدالله الفلاسي.

ويلعب«الأبيض» مباراته الثانية أمام الأخضر السعودي الأحد، وهي مواجهة ستكون مصيرية لحسابات التأهل للدور الثاني، في حين يلتقي المغرب مع جزر القمر، وكانت مباريات المجموعة الأولى أسفرت عن فوز مصر على موريتانيا 8-1، والبحرين على الكويت 3-2.