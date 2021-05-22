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اليوم.. برنامج 60 دقيقة يعود على أون تايم سبورتس 2

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القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت برنامج 60 دقيقة على قناة أون تايم سبورتس 2 بعد فترة من التوقف، ويناقش البرنامج مستجدات الاحداث على الساحة .

 

برنامج 60 دقيقة يقدمه الإعلاميين شيما صابر ويحيى حمزة ومحمود البدراوى، ويتناول القضايا الرياضية التى تطفو على السطح فى  السيوشيال ميديا .

 

ويتم توزيع أيام الأسبوع للبرنامج بين المذيعين الثلاثة بواقع 3 أيام لشيما صابر ، ويومان لكلا من يحيي حمزة ومحمد البدراوى .

 

ويذاع البرنامج يومياً في الثانية ظهراً ولمدة ساعة .

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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