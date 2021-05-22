شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. برنامج 60 دقيقة يعود على أون تايم سبورتس 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت برنامج 60 دقيقة على قناة أون تايم سبورتس 2 بعد فترة من التوقف، ويناقش البرنامج مستجدات الاحداث على الساحة الرياضية .

برنامج 60 دقيقة يقدمه الإعلاميين شيما صابر ويحيى حمزة ومحمود البدراوى، ويتناول القضايا الرياضية التى تطفو على السطح فى السيوشيال ميديا .

ويتم توزيع أيام الأسبوع للبرنامج بين المذيعين الثلاثة بواقع 3 أيام لشيما صابر ، ويومان لكلا من يحيي حمزة ومحمد البدراوى .

ويذاع البرنامج يومياً في الثانية ظهراً ولمدة ساعة .