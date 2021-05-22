شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تجري مسحة "السوبر الأفريقي" قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم، مسحة طبية قبل سفر الفريق إلى قطر غداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم 28 الجاري أمام نهضة بركان المغربي، ويأتي إجراء المسحة كأحدى الأجراءات الأحترازية للكشف عن فيروس كورونا وقبل السفر لخوض السوبر الأفريقي وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجاءت المسحة بمقر إقامة الأهلي في جنوب أفريقيا قبل ساعات من مواجهة صن داونز عصر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، يخوض فريق الأهلي تحدي قوي وصعب عندما يلتقي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال، في مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذي يسعى إلى تأمين نتيجة مباراة الذهاب والتي فاز فيها بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعد الأهلي جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب إريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التي ستقام فيها المباراة، علما بأنها ستقام في الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفني واللاعبين من أن تكون الأجواء حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا منذ أن حطت أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرات فنية مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق لعب شوط أول في القاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز في شوط المباراة الثاني بجنوب إفريقيا، وعكف على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الذهاب حتى لا تتكرر في موقعة اليوم.

ووضع موسيماني خطة مباراة فريقه ضد صن داونز ، من أجل افساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب إفريقي وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم في رتم المباراة، لاسيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب إفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب إفريقيا في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على الشتيكل المتوقع أن يخوض مباراة صن داونز اليوم والمكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "أكرم توفيق" في الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد في الهجوم.

في المقابل، يسعى فريق صن داونز لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى الأهلي وتقوم خطة مانجوبا مونجيثي المدير الفني لبطل جنوب إفريقيا على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلي، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم وتقليل الأخطاء التي ارتكبوها في مباراة الذهاب بالقاهرة وضرورة نقل الكرة السريع واستغلال المساحات الموجودة في ظهر لاعبي الأهلي.

وحث مونحيثي لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمة أو التوتر حال تأخر تسجيل هدف التقدم، مؤكدا لهم على أنهم فريق كبير وقادر على قلب النتيجة على الأهلي وإحراز ثلاثة أهداف في المباراة، شريطة أن يلعبوا بروح قتالية وأن يستغلوا الأخطاء التي يولدها الضغط المتواصل على لاعبي الأهلي والاستفادة من إقامة المباراة على ملعبهم، وضرورة استغلال السرعات الموجودة في صفوف صن داونز والمساحات التي تتاح لهم خلال المباراة.