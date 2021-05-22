شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى كأس سيدات الطائرة يوم 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، يوم 24 مايو الجارى بثلاث لقاءات .

وتشهد مواجهات دور ربع النهائى لقاءات بين كلا من سبورتنج مع دلفى و الجزيرى مع الشمس والصيد مع الفائز من لقاء الزمالك و الزهور المحدد له يوم 31 مايو القادم، حيث يقام أخر لقاء فى ربع النهائى يوم 2 يونيو القادم .

فيما تأهل فريق الأهلى مباشرة إلى دور نصف النهائى بعد الفوز على الطيران فى دور ال 16 فى ظل إنسحاب فريقا أصحاب الجياد و 6 أكتوبر من منافسة ربع النهائى ، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما .

وشهدت مباريات دور الـ 16 فوز كلا من الشمس على هليوبوليس 3/0 و سبورتنج على مسيحية إسكندرية 3/0 والصيد على سموحة 3/2 و الجزيرة على مسيحية أسيوط 3/0 و دلفى على حدائق الأهرام 3/2 .