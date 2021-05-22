شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمود علاء عن العودة لتدريبات الزمالك.. ويظهر فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يخضع لبرنامج التأهيل الخاص الذى تم تحديده من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مواجهة إنبي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج محمود علاء لفترة تأهيل لا تقل عن 10 أيام، حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، الأمر الذى أدى لاستبعاده من القائمة المسافرة إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الاثنين المقبل، ثم مواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر ثم مواجهة الجونة.

ولن يتمكن محمود علاء من المشاركة مع الزمالك فى أى من المواجهات الثلاثة المقبلة، خاصة وإن تلك المواجهات ستقام خارج القاهرة، حيث سيستمر اللاعب فى خوض برنامجه التأهيلى، على أن يظهر مع الزمالك فى مواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يونيو المقبل.

وضمت قائمة الزمالك المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، في خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر، في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

الزمالك محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدف.