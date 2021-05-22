شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على برنامج الأهلي قبل مباراة صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق اليوم قبل مباراة صن داونز، حيث تناول الفريق وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحا، ثم تجري البعثة مسحة طبية في العاشرة والنصف؛ استعدادا للسفر إلى قطر لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي.

وفي الحادية عشرة يتناول اللاعبون وجبة الغداء، ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف، فيما يتحرك الفريق إلى استاد لوكاس موريبي في الواحدة ظهرا.

ويبعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا ما يقرب من نصف الساعة.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة وحاسمة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدفين دون رد أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، وحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.