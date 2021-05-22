شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن اعتزال جهاد جريشة: لم يخطرنا.. ومستمر حتي ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم جهاد جريشة لم يخطرنا بقرار اعتزاله التحكيم خلال الفترة الحالية بشكل رسمي حتي الآن، وسمعنا بهذا الامر من المواقع والسوشيال ميديا .

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جهاد جريشة سينتهي عمله مع التحكيم يوم 31 ديسمبر المقبل، والذي يصل فيه للسن القانوني الذي يمنعه من التواجد في ادارة مباريات كرة القدم، إلا في حالة ان طلب مسئولو الاتحاد استمرار الحكم في الملاعب لموسم اخر وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كما حدث من قبل مع الحكم الدولي المساعد ايمن دجيش.

أكد الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولى والمحلي بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة في الملاعب استمرت طيلة 25 عاما، أدار فيها العديد من المواجهات على المستوى الدولى والقاري والمحلي.

وقال جريشة في تصريحات خاصة لليوم السابع: "قررت اعتزال التحكيم نهاية الموسم، أو قبل ذلك حسب مجريات الأمور، قد يكون هناك تحدى جديد يأتي قبل نهاية الموسم ويضطرني للاعتزال الفوري وقتها".

وتابع جريشة: "هناك خطوة منتظرة ستكون مفاجأة للجماهير، لكني أوكد أنى لن ابتعد كثيرا عن مجال التحكيم الذي أعشقه وقصيت فيه أجمل لحظات حياتي".