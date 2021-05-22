شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وصن داونز .. معركة كروية فى جنوب أفريقيا اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي مساء اليوم، السبت، خوض فريق الكرة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واستعد الأهلي جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب إريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التي ستقام فيها المباراة، علما بأنها ستقام في الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفني واللاعبين من أن تكون الأجواء حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا منذ أن حطت أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.