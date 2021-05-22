شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو جمال هداف يغازل الهجوم الأهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، حالة من التوهج الكروي في الموسم الجاري، بعدما أعاد الغزال، كما تلقبه جماهير الأهلي، اكتشاف نفسه في طلائع الجيش، تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني، ليدعم حظوظه في العودة إلى القلعة الحمراء من جديد.

بدأ عمرو جمال مسيرته مع الكرة فى صفوف الألومنيوم، قبل أن ينتقل للأهلى عام 2010، وتم تصعيده للفريق الأول بعد 3 سنوات من الانضمام للقلعة الحمراء.

ولعب لمنتخب الشباب بعد تألقه مع الأهلى، وبعد ذلك انضم لكتيبة الفراعنة بقيادة شوقى غريب، بعدما رأى الأخير أن الغزال الصغير سيقدم الكثير للمنتخب.

تعرض الغزال في شدة تألقه لإصابة صعبة وهي القطع في الرباط الصليبي للركبة، ليبتعد عن الملاعب، ويعود بعدها باحثاً عن استعادة مستواه لكن شدة المنافسة في القلعة الحراء حالت دون ذلك، الأمر الذي أجبر الغزال على الخروج للإعارة من أجل إعادة اكتشاف نفسه وهو ما حدث بالفعل.

ولعب الغزال لفرق بيدافيست وهلسنكي، إلا أن تجربته الاحترافية كانت قصيرة قبل أن يعود إلى الأهلي من جديد ليتم إعارته إلى الطلائع، وخلال الموسم شارك الغزال في 22 مباراة سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى وأصبح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري العام.



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