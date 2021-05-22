شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية توافق على سفر اخصائى الفراعنة لمتابعة علاج محمود حسن تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بإيفاد أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب مصطفى صدقي إلى لندن للإطلاع على البرنامج العلاجي لمحمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر واستون فيلا الإنجليزى، والتأكد من الجدول الزمني له في إطار متابعة الاتحاد المصري لكرة القدم للبرنامج العلاجي للاعب، حيث اجتمع مع كل من طبيب النادي الإنجليزي واخصائي التأهيل به، كما التقى أيضا بالجراح الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه. يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لجميع لاعبي المنتخب

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول،، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف باستون فيلا الانجليزي سيكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال 6 أشهر بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع ناديه في الدوري الإنجليزي يقطع في الرباط الصليبي وإجراء اللاعب لعملية جراحية مؤخرا .

تابع أبو العلا لـ"الخليج 365": عملية تريزيجيه تستغرق من 6 إلي 9 أشهر والأمور تسير علي مايرام من تأهيل وعلاج طبيعي وخلافه وأتواصل بصفة مستمرة مع الجهاز الطبي لنادي استون فيلا الذي يقوم بعمله علي أكمل وجه مع تريزيجيه وسيعود اللاعب للملاعب في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين ، وسيشارك مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا يناير 2002 بالكاميرون خاصة أن تريزيجيه مين العناصر الأساسية للمنتخب في السنوات العشر الاخيرة.