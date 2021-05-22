شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. صالح سليم يتسلم جائزة تتويج الأهلى بـ"نادى القرن" الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 مايو عام 2001، تسلم الراحل صالح سليم، الأب الروحى للنادى الأهلى، جائزة نادى القرن، والذى توج بها فريق القلعة الحمراء فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

الأهلى جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.