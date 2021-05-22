اتحاد الكرة يُوفد اخصائي المنتخب للندن لمتابعة حالة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة، إيفاد أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب مصطفى صدقي إلى لندن للإطلاع على البرنامج العلاجي لمحترفنا في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، محمود حسن "تريزيجيه" والتأكد من الجدول الزمني له.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن سفر أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب إلى لندن جاء بعد موافقة أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة على طلب طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

ونوه اتحاد الكرة إلى أن أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب اجتمع مع كل من طبيب النادي الإنجليزي وأخصائي التأهيل به، كما التقى أيضًا بالجراح الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالإشارة إلى أن ما قام به أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لجميع لاعبي المنتخب.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة خلال مباراة ليفربول مطلع أبريل الجاري ضمن مباريات البريميرليج ليتم تشخيصها على أنها قطع في الرباط الصليبي.

وقال دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إن متوسط فترة غياب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هي إلى 9 أشهر، مشيراً إلى أنه لا يحب الحديث عن إطار زمني للعودة من الإصابات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا