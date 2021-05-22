الخليج 365 يكشف.. كواليس تدريبات الأهلي في بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الأهلي لخوض مباراة صنداونز الجنوب أفريقي بملعب الأخير، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر اليوم السبت.

ونجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بملعبه بنيجة 2-0.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني حرص منذ وصول الفريق لجنوب أفريقيا، على عقد جلسات ومحاضرات من أجل تحفيظ اللاعبين لطريقة اللعب.

وشهدت التدريبات قيام موسيماني باخفاء معالم طريقة اللعب في ظل ملاحظته لوجود عدد من الأشخاص يتابعون مران الأهلي يومياً.

وقام الجنوب أفريقي، بتجربة أكثر من تقسيمة خلال تدريبات الفريق في بريتوريا، مع التركيز على المحاضرات النظرية من أجل التأكيد على طريقة اللعب الخاصة بالمباراة.